В Борисове задержан гаражный вор-рецидивист

Фото УВД Миноблисполкома

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Борисове правоохранителями задержан гаражный вор-рецидивист. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома. "В ходе оперативных мероприятий сотрудники отдела уголовного розыска Борисовского РУВД задержали с поличным вора, очищавшего гаражные боксы в городе. Фигурантом уголовного дела стал 43-летний житель райцентра, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности за имущественные преступления", - рассказали в УВД. Первое сообщение в милицию поступило месяц назад. Заявитель сообщил, что ночью неизвестный путем подбора ключа проник в его гараж, откуда помимо автомобиля Honda Civic похитил строительные электроинструменты, рюкзак с рыболовными снастями и иную мелочевку на общую сумму свыше Br6,5 тыс. Спустя несколько дней в том же гаражном кооперативе у другого борисовчанина были похищены мотокоса и шлифовальная машинка. Через несколько недель злоумышленник вновь взялся за старое. Правда, орудовать в том же кооперативе не рискнул, выбрав на этот раз один из гаражных боксов по улице Ленинской. Оттуда ему удалось похитить автомашину ВАЗ-2107 и иное ценное имущество. От краденного фигурант избавлялся практически сразу: на следующий день после хищения вблизи рыночной площади продавал чужие вещи прохожим за небольшую сумму. Вырученные деньги тратил на свои нужды. Единственное, злоумышленник так и не смог перепродать машины: найти желающих приобрести транспортное средство без соответствующих документов не удалось. В настоящий момент известно о трех фактах краж. В отношении злоумышленника возбуждены уголовные дела по ч.2 ст.205 (кража) Уголовного кодекса. Сотрудники правоохранительных органов проверяют подозреваемого на причастность к аналогичным преступлениям на территории района.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!