2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Борисове задержан семейный наркодуэт, сообщили БЕЛТА в УВД Минского облисполкома.

Сначала правоохранители задержали 19-летнего молодого человека, у которого при себе было около 20 г зелья. В этот же день оперативники пришли к отцу парня. В ходе обыска по месту жительства у мужчины обнаружено и изъято около 4 кг опасного наркотического вещества - марихуаны. Хранился наркотик по всему дому: в больших и малых полиэтиленовых пакетах, в стеклянных банках.

На приусадебном участке в гараже оперативники обнаружили помещение для выращивания конопли и производства марихуаны. Нарколаборатория, снабженная вытяжкой, таймером света, обогревом, разместилась в старом шкафу.

"Есть основания полагать, что отец и сын причастны к сбыту особо опасного наркотического вещества на территории города. По оперативной информации, покупателями выступали знакомые задержанных", - отметили в УВД.

Сообщается также, что семейный дуэт промышлял преступной деятельностью несколько месяцев.

Сейчас проводятся следственные действия. Следственным комитетом возбуждены уголовные дела по ст.328 (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов) УК.-0-