В Борисове завершено расследование дел об истязании сыновьями матерей

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Борисовский районный отдел Следственного комитета завершил расследование двух уголовных дел об истязании сыновьями матерей. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.

По данным следствия, 35-летний борисовчанин в январе - феврале 2021 года систематически причинял матери побои: наносил удары в голову, в грудь, толкал ее. Мужчина нигде не работает, ранее был неоднократно судим.

Еще один 49-летний житель Борисова в декабре 2020 - январе 2021 года также наносил удары по рукам своей матери, толкал ее. На момент совершения преступления судимости мужчина не имел.

В ходе расследования уголовных дел проведена работа по выявлению причин и условий, способствовавших совершению преступлений. Следователи допросили обвиняемых и потерпевших, родственников и соседей, участковых инспекторов, собрали характеризующий материал на обвиняемых. В ходе предварительного расследования мужчины полностью признали себя виновными в содеянном. Установлено, что они проживали с матерями и скандалы устраивали на почве злоупотребления спиртными напитками.

Действия обвиняемых квалифицированы по ч.1 ст.154 (истязание) Уголовного кодекса.

Следствие обращает внимание: факты домашнего насилия могут перерасти в еще более трагические факты. В случае подобных ситуаций следует немедленно обращаться с заявлением в правоохранительные органы. Своевременное выявление и привлечение виновных лиц к ответственности способствует недопущению совершения ими впоследствии более тяжких преступлений.

В СК отметили, что за пять месяцев этого года следователи Минской области завершили расследование 51 уголовного дела об истязании, за аналогичный период прошлого года - 29.-0-