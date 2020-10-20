20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Борисове злоумышленник после кражи сам позвонил потерпевшему, сообщили БЕЛТА в УВД Миноблисполкома.

"37-летний борисовчанин планировал поездку в Минск на авто каршеринговой фирмы. Местом встречи для получения автомобиля стала АЗС. Мужчина рассчитался за транспорт, сел в машину и уехал. При этом личный рюкзак с портмоне оставил на асфальте. В этот же день с мужчиной связался неизвестный и сообщил, что случайно обнаружил его вещи. Незнакомец выяснил, что владелец забытого рюкзака директор фирмы: внутри были многочисленные визитки, по которым и удалось выйти на связь. Рюкзак вернулся к законному обладателю, вот только денег и части имущества там уже не было. Мужчина был вынужден сообщить в милицию", - рассказали в УВД.

Было установлено, что к хищению причастен тот самый благодетель, 45-летний таксист. В тот день он заехал заправиться на АЗС. Выходя из машины, увидел оставленный рюкзак. Так как было немноголюдно, незаметно закинул его к себе багажник. А уже отъехав, заглянул внутрь находки. Все, что представляло для него ценность: портмоне с деньгами, два портативных устройства, фонарь, - он забрал.

Примечательно, что после кражи таксист сам позвонил потерпевшему и сообщил о находке. Мужчина вызвался отвечать за сохранность имущества, пока владелец самостоятельно его не заберет. Казалось, никаких сомнений в добропорядочности водителя не возникнет ни у владельца, ни у правоохранителей.

Выйти на след злоумышленника помогли, в том числе и записи с камер видеонаблюдения, где четко видно, что кроме таксиста никто к рюкзаку не подходил. Впоследствии борисовчанин добровольно отдал все похищенное, кроме денег, которые уже успел потратить на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело за кражу по ч.1 ст.205 УК.-0-