Фото из архива
23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Борисовском и Молодечненском районах при пожарах погибли три человека. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.
"22 января в 23.28 спасателям поступило сообщение о пожаре в жилом доме деревни Зоричи Борисовского района Минской области. При тушении обнаружена погибшая хозяйка 1955 года рождения, пенсионерка", - рассказали в пресс-службе.
Сегодня в 00.02 поступило сообщение о пожаре в квартире двухэтажного восьмиквартирного жилого дома по ул. Центральной, 8 в агрогородке Олехновичи Молодечненского района. При тушении обнаружены погибшие квартиросъемщик 1959 года рождения и совместно проживавшая с ним гражданка 1973 года рождения, оба неработавшие.
Причины пожаров и гибели устанавливаются.-0-