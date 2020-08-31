В Борисовском районе 10-летнего мальчика засыпало песком

31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Борисовском районе 10-летнего мальчика насмерть засыпало песком. Такая информация опубликована в Telegram-канале СК, сообщает БЕЛТА.

По данным следствия, днем 31 августа трое 10-летних мальчиков играли возле котлована, образованного после забора песка в Борисовском районе. Когда во время игры двое из них находились в яме, обрушился грунт.

Прибывшие на место сотрудники МЧС извлекли детей из котлована. Один ребенок погиб, второй доставлен в больницу.

Следователи осматривают место происшествия. Устанавливаются все обстоятельства инцидента.-0-