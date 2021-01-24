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24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Борисовском районе автомобиль переехал лежащего на дороге мужчину. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.
"22 января около 21.10 в деревне Новоселки Борисовского района водитель 1978 года рождения, двигаясь на автомобиле "Шкода Октавия", совершил наезд на местного жителя 1959 года рождения, который лежал на проезжей части. В результате ДТП мужчина скончался на месте происшествия", - рассказали в МВД. Погибший находился в состоянии опьянения.
По факту ДТП проводится проверка.-0-