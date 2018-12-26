В Борисовском районе легковушка переехала лежащего на дороге мужчину

26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Борисовском районе 25 декабря легковой автомобиль переехал лежащего на дороге пешехода, мужчина погиб. Об этом БЕЛТА сообщил официальный представитель УГАИ УВД Минского облисполкома Сергей Чеботарев.

ДТП произошло около 19.15 возле деревни Забашевичи. По словам Сергея Чеботарева, 61-летний минчанин на Toyota Hilux наехал на лежащего в полосе движения 60-летнего пешехода, жителя Борисовского района. "В результате ДТП пешеход от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия. Мужчина не был обозначен световозвращающими элементами. К слову, ранее он привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД в состоянии алкогольного опьянения (ч.2 ст. 18.23 КоАП). По факту ДТП проводится проверка", - рассказал официальный представитель УГАИ.

Сергей Чеботарев подчеркнул, что нетрезвые пешеходы создают особую опасность на дороге. "Они ведут себя нелогично, неосторожно, а иногда и агрессивно. Их поведение невозможно предугадать, поэтому водитель должен немедленно принять меры предосторожности, а при необходимости остановиться. Имеют место случаи, когда нетрезвые пешеходы выбирают для своего отдыха проезжую часть, такие аварии заканчиваются тяжелыми последствиями", - констатировал он.

В УГАИ напомнили, что в отношении пешехода, который в темное время суток идет по дороге, не обозначив себя фликером, применяются штрафные санкции в размере от 1 до 3 базовых величин (1 БВ - Br24,5) или предупреждение. Если нарушение им ПДД повлекло создание аварийной ситуации, то размер штрафа возрастает до 3-8 БВ. На сумму от 3 до 5 базовых величин штрафуется пешеход, когда он находится на дороге в состоянии алкогольного опьянения. Если нарушение ПДД повлекло причинение потерпевшему легкого телесного повреждения либо повреждения транспортного средства, груза, дорожного покрытия, дорожных и других сооружений, то виновный подвергается штрафу от 5 до 20 базовых.-0-