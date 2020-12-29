В Борисовском районе лесовоз сбил двух пешеходов

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Борисовском районе МАЗ сбил двух пешеходов. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Миноблисполкома.

"Сегодня около 14.00 на 33-м км автодороги Р63 Борисов - Вилейка - Ошмяны вблизи деревни Жерствянка 52-летний водитель лесовоза МАЗ, двигаясь в направлении Логойска, совершил наезд на двух 57-летних пешеходов. Один из них скончался на месте происшествия, второй доставлен в больницу с телесными повреждениями", - рассказали в ГАИ.

По предварительной информации, оба работника борисовского водоканала, находясь на проезжей части, устраняли техническую неисправность колеса в прицепе. В это время мимо них проезжал МАЗ, водитель которого неправильно выбрал безопасный боковой интервал, в результате чего совершил касательный наезд на автомашину "УАЗ" и стоящих за ней двух работников.

На место происшествия выбывала следственно-оперативная группа, ГАИ, медики, сотрудники ГКСЭ. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Госавтоинспекция Минской области настоятельно рекомендует водителям учитывать погодные и дорожные условия, выбирать при движении безопасную скорость, дистанцию до впереди идущего автотранспорта и боковой интервал, особенно сейчас - в условиях недостаточной видимости.-0-