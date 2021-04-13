В Борисовском районе мужчина погиб под колесами трактора

13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Борисовском районе возбуждено уголовное дело по факту гибели мужчины под колесами трактора. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.

"Вечером 7 апреля 46-летний житель Борисовского района, управляя трактором МТЗ-82 с полуприцепом, совершил наезд на 42-летнего товарища. По предварительной информации, накануне мужчины употребили спиртное и поехали на тракторе по проселочной дороге. Вблизи деревни Лавница водитель высадил пассажира и, сдавая назад, совершил наезд на него. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте происшествия", - рассказали в СК.

Борисовским РОСК возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека) УК. Подозреваемый допрошен, с его участием проведена проверка показаний на месте. Назначено проведение ряда экспертных исследований.-0-