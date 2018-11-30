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В Борисовском районе мужчина выстрелил в человека и скрылся в лесу

Происшествия 30.11.2018 | 09:14
Фото УВД Миноблисполкома
Фото УВД Миноблисполкома

30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Борисовском районе задержали злоумышленника, выстрелившего в человека из ружья. Об этом БЕЛТА сообщил официальный представитель УВД Миноблисполкома Евгений Сачек.

Сообщение в милицию поступило 28 ноября в 23.40. Звонивший 27-летний житель деревни Оздятичи сообщил, что в него стреляли и он ранен. Стрелял его знакомый - 40-летний житель соседней деревни Дроздино. На место незамедлительно выехало руководство Борисовского РУВД, были направлены сотрудники уголовного розыска, следственно-оперативная группа. Потерпевшего с огнестрельными ранениями медики доставили в районную больницу.

Уже на месте выяснилось, что стрелявший вместе с оружием скрылся в лесу. "С учетом сложившейся ситуации было решено ввести на территории Борисовского района специальный план "Сирена". На ноги подняли личный состав районного управления, к поискам были подключены сотрудники милиции близлежащих районов. На место событий выехали сотрудники областного ОМОНа, курировал операцию начальник УВД Миноблисполкома Александр Ковальчук", - рассказали в УВД.

Злоумышленника искали в лесу и близлежащей местности. Из сотрудников Борисовского РУВД и ОМОН оперативно сформировали поисковые группы. Анализ позволил определить места возможного появления вооруженного преступника - в первую очередь обращалось внимание на близлежащие населенные пункты, заброшенные дома, сельхозстроения. На автодороги района направили усиленные патрули ГАИ. "Параллельно сыщики отрабатывали последние связи и контакты разыскиваемого. Предполагалось, что он может обратиться к кому-нибудь за помощью, - отметили в УВД. - С рассветом из числа прибывающего резерва из сотрудников УВД Минского облисполкома и близлежащих районов стали формироваться группы для прочесывания местности. Для расширения поисков прорабатывались возможности использования внутренних войск и квадрокоптеров".

Разыскиваемого задержала одна из засадных групп, состоящая из сотрудников уголовного розыска Борисовского РУВД. "Она располагалась у одного из предполагаемых выходов мужчины из леса. Злоумышленник сопротивления не оказывал. Оружия при нем обнаружено не было", - проинформировали в милиции.

Задержанный рассказал, что спрятал охотничье ружье в одном из заброшенных домов неподалеку от места жительства. Выехавшие на указанное место оперативники обнаружили ружье ИЖ-58М. По предварительным данным, оружие фигурант приобрел несколько лет назад и не регистрировал его.

По предварительным данным, причина произошедшего - затяжной конфликт на бытовой почве между фигурантом и его знакомым. Кроме того, дополнительным катализатором могло стать употребление алкоголя. По имеющейся информации, сельчанин перед тем как отправиться на разборки употреблял спиртное.

Обстоятельства произошедшего будут устанавливать следователи. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.-0-

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Теги
Борисов, МВД, оружие, стрельба
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