В Борисовском районе отделочник обворовал хозяина дома

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники отделения уголовного розыска Загородного отдела милиции Борисовского РУВД установили подозреваемого в краже $300 у жителя деревни Новая Метча. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.

"На днях с заявлением о пропаже денег в оперативно-дежурную службу Загородного отдела милиции обратился 24-летний сельчанин. Мужчина сообщил, что неизвестный из шкафа украл часть денежных сбережений", - рассказали в УВД.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники милиции вышли на след злоумышленника. Им оказался 29-летний житель Борисова, осуществлявший внутренние отделочные работы в доме заявителя. Оказалось, что мужчина не только делал ремонт, но заодно и проверил содержимое шкафа. Там он и обнаружил конверт с крупной суммой денег. Брать все деньги мужчина не рискнул, взял лишь $300.

Борисовчанин признался в содеянном, рассказав, что часть денег уже успел потратить на свои нужды.

Районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.205 (кража) УК. Фигуранту грозит до трех лет лишения свободы.-0-