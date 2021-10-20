В Борисовском районе отделочник обворовал хозяина дома

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Среда, 20 октября 2021
Минск Ясно +10°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
19:32 Минюст установил порядок работы с документами в электронном виде в госархивах Общество
19:27 Бранцевич: "зеленое" финансирование ориентировано на региональные проекты Экономика
19:21 Опрос: Трамп по популярности в США обошел Байдена В мире
19:14 Ретроспективные показы фильмов к 85-летию со дня рождения Виктора Турова пройдут в Беларуси Афиша
19:01 Эксперт дала рекомендации по защите детей от COVID-19 Общество
18:53 КГК принял участие в заседании рабочей группы Европейской организации высших органов аудита Общество
18:42 ЕС, почему стоим? Репортаж из пункта пропуска на границе, где фуры сутками ждут очереди Общество
18:37 Запасы нефти в США за неделю снизились на 431 тыс. баррелей В мире
18:31 Актуальные проблемы гуманитарного образования обсудят на конференции в БГУ Общество
18:27 Учение МЧС и ЖКХ прошло в Узденском районе Общество
18:23 В Борисовском районе отделочник обворовал хозяина дома Происшествия
18:12 Житель Радошковичей похитил у знакомого банковскую карту и потратил с нее деньги Происшествия
18:10 Легковушка и трактор столкнулись в Каменецком районе Происшествия
18:07 "Представьте, что война и мы живем в военное время". К чему призвал Лукашенко медиков в Боровлянах Президент
18:06 Врач: в реанимациях с COVID-19 вакцинированных меньше 1% Общество
18:03 Беларусь и Египет в ноябре проведут заседание межправкомиссии по торговому сотрудничеству Политика
17:59 Макей обсудил с послом Индии перспективы торгово-экономического сотрудничества Политика
17:58 Могилевчанина приговорили к 3 годам лишения свободы за разжигание социальной вражды Происшествия
17:55 Белорусские гимнасты не смогли преодолеть квалификационный раунд ЧМ в Японии Спорт
17:53 Беларусь ограничит ввоз овец и коз из Ленинградской области России из-за оспы Общество
17:48 Следователи ищут очевидцев ДТП с пострадавшим мужчиной в Гродно Происшествия
17:44 Сивец проведет 21 октября прямую телефонную линию Общество
17:40 МАРТ установил новые тарифы на услуги в электроэнергетике Экономика
17:37 Шуневич возглавил Белорусское общество охотников и рыболовов Общество
17:36 Кибермошенники получили доступ к банковской карте оршанки через ее дочь-подростка Происшествия
17:35 В Кении отменили введенный из-за COVID комендантский час В мире
17:34 Дом с умом - с помощью мобильного телефона! Старт продаж товаров Умного дома в МТС Общество
17:29 C востока на запад, с севера - на юг! МТС продолжает расширять покрытие скоростного интернета по всей Беларуси Технологии
17:27 Совмин установил форму характеристики руководящих кадров и работников организаций Общество
17:25 Волонтеры БРСМ заступили на "COVID-патруль" в Гомеле Регионы
Все новости
Все новости
Происшествия
20 октября 2021, 18:23

В Борисовском районе отделочник обворовал хозяина дома

Фото из архива
Фото из архива

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники отделения уголовного розыска Загородного отдела милиции Борисовского РУВД установили подозреваемого в краже $300 у жителя деревни Новая Метча. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.

"На днях с заявлением о пропаже денег в оперативно-дежурную службу Загородного отдела милиции обратился 24-летний сельчанин. Мужчина сообщил, что неизвестный из шкафа украл часть денежных сбережений", - рассказали в УВД.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники милиции вышли на след злоумышленника. Им оказался 29-летний житель Борисова, осуществлявший внутренние отделочные работы в доме заявителя. Оказалось, что мужчина не только делал ремонт, но заодно и проверил содержимое шкафа. Там он и обнаружил конверт с крупной суммой денег. Брать все деньги мужчина не рискнул, взял лишь $300.

Борисовчанин признался в содеянном, рассказав, что часть денег уже успел потратить на свои нужды.

Районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.205 (кража) УК. Фигуранту грозит до трех лет лишения свободы.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Борисов кража
Новости рубрики Происшествия
Скриншот из видео УВД Миноблисполкома Житель Радошковичей похитил у знакомого банковскую карту и потратил с нее деньги
Фото ГАИ УВД Брестского облисполкома Легковушка и трактор столкнулись в Каменецком районе
Фото из архива Могилевчанина приговорили к 3 годам лишения свободы за разжигание социальной вражды
Фото УСК по Гродненской области Следователи ищут очевидцев ДТП с пострадавшим мужчиной в Гродно
Фото из архива Кибермошенники получили доступ к банковской карте оршанки через ее дочь-подростка
Фото ГКСЭ В Ельске вычислили обворовавшего кафе по следам от обуви
Главное
"Представьте, что война и мы живем в военное время". К чему призвал Лукашенко медиков в Боровлянах
Лукашенко о заболеваемости коронавирусом: есть осторожный оптимизм
Субботин: экспорт белорусского продовольствия в 2022 году может составить $6,4-6,5 млрд
Теперь держатели карточек БЕЛКАРТ Беларусбанка могут переводить деньги в Россию на карты "Мир"
Топ-новости
Лукашенко готов вакцинироваться от коронавируса, но белорусской вакциной
"Людей нельзя бросать". Лукашенко объяснил, почему нельзя приостанавливать плановую медпомощь
ЕС, почему стоим? Репортаж из пункта пропуска на границе, где фуры сутками ждут очереди
Макей обсудил с послом Индии перспективы торгово-экономического сотрудничества
Дом с умом - с помощью мобильного телефона! Старт продаж товаров Умного дома в МТС
Кунцевич: медиа следует компетентно освещать тему COVID-19, не позволяя фейкометам сеять панику
Врач: в реанимациях с COVID-19 вакцинированных меньше 1%
МАРТ установил новые тарифы на услуги в электроэнергетике
Совмин установил форму характеристики руководящих кадров и работников организаций
Аппараты советов безопасности Беларуси и Казахстана обсудили противостояние новым вызовам и угрозам
Крупко: продовольствия будет достаточно для внутреннего рынка и поставок на экспорт
Шойгу: РФ и Беларусь утвердили план военного сотрудничества на 2022 год
За сутки в Беларуси зарегистрированы 2076 пациентов с COVID-19, выписан 2151
Генконсульство Беларуси в Нью-Йорке прекратило работу
Гайдукевич: конституционный референдум - эволюционный путь развития политической системы Беларуси
Реклама
С нами интереснее
курсы курсы
погода погода
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Специальный репортаж Проект "Сделано на Минщине. Опыт лучших" Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Лучшие фото БЕЛТА Год народного единства
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.