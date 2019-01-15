15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Борисовском районе перевернулся автобус, сообщил БЕЛТА официальный представитель УГАИ УВД Минского облисполкома Сергей Чеботарев.
ДТП произошло 14 января около 21.00 на 41-м км дороги Р53 Слобода-Новосады вблизи Борисова. Водитель - 30-летний минчанин - на рейсовом автобусе Volvo 9700 не справился с управлением. Транспортное средство выехало на встречную полосу, съехало в кювет и опрокинулось на бок. В результате аварии с переломом плеча госпитализирован 25-летний пассажир - житель столицы.
Частный автобус следовал из Москвы в Минск. На момент ДТП в нем находились более 30 пассажиров.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4705 BYN
|2.466 BYN
|2.473 BYN
|USD
|2.1571 BYN
|2.157 BYN
|2.161 BYN
|RUB
|3.2149 BYN
|3.205 BYN
|3.216 BYN