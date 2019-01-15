15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Борисовском районе перевернулся автобус, сообщил БЕЛТА официальный представитель УГАИ УВД Минского облисполкома Сергей Чеботарев.

ДТП произошло 14 января около 21.00 на 41-м км дороги Р53 Слобода-Новосады вблизи Борисова. Водитель - 30-летний минчанин - на рейсовом автобусе Volvo 9700 не справился с управлением. Транспортное средство выехало на встречную полосу, съехало в кювет и опрокинулось на бок. В результате аварии с переломом плеча госпитализирован 25-летний пассажир - житель столицы.

Частный автобус следовал из Москвы в Минск. На момент ДТП в нем находились более 30 пассажиров.-0-