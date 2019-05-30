В Борисовском районе по горячим следам раскрыли кражу древесины

30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оперативники Борисовского УГРО по горячим следам установили злоумышленника, похитившего более 26 кубометров древесины, сообщили БЕЛТА в Борисовском РУВД.

Лесничий Борисовского опытного лесхоза сообщил в милицию, что ночью из леса Велятичского лесничества похищено 10,4 куб.м деловой древесины сосны и 16,2 куб.м деловой древесины ели на сумму более Br1 тыс.

Установить личность злоумышленника правоохранителям удалось в дежурные сутки при содействии работников лесхоза. После опроса возможных очевидцев сотрудники уголовного розыска пришли к выводу, что авантюру провернул 30-летний житель деревни Большая Ухолода Борисовского района.

"Накануне мужчина присмотрел заготовленную древесину на промежуточном складе лесопункта и вернулся туда вновь, но уже подготовленным. У мужчины имеется КАМАЗ, оборудованный крано-манипуляторной установкой, поэтому загрузить и вывезти похищенное для него не составило особого труда. Да и по времени он справился достаточно быстро: успел загрузить более 26 кубометров отборного леса в кратчайшие сроки, - рассказали в РУВД. - Похищенное мужчина сразу же отвез на частную лесопилку, где без лишних вопросов продал за цену, ниже рыночной".

Борисовский РОСК возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 205 УК, которая предусматривает до трех лет лишения свободы.-0-