В Борисовском районе при лобовом столкновении легковушек погиб мужчина

19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Борисовском районе при лобовом столкновении двух легковушек погиб мужчина, еще один госпитализирован. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Минского облисполкома.

ДТП произошло 18 августа около 7.00. "В Борисовском районе 58-летний водитель "Фольксваген Пассат" на 24-м км автодороги Борисов - Холопеничи при обгоне неустановленного транспортного средства выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем "Пежо" под управлением 50-летнего водителя. В результате на месте ДТП от полученных травм погиб пассажир "Фольксвагена". Мужчина 1971 года рождения находился на переднем пассажирском сидении. Второй пассажир, 1995 года рождения, ехавший на заднем сидении, госпитализирован в реанимационное отделение больницы", - рассказали в УГАИ.

Оба пассажира не были пристегнуты ремнями безопасности. По факту ДТП проводится проверка.

Госавтоинспекция Минской области напоминает, что основными причинами дорожно-транспортных происшествий являются нарушение правил обгона и выезд на полосу встречного движения. Как правило, указанные аварии имеют тяжкие последствия. ГАИ призывает водителей обдумывать каждый маневр, следить, чтобы все пассажиры были пристегнуты.-0-