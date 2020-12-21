В Борисовском районе при пожаре в жилом доме эвакуированы 13 человек

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Борисовском районе при пожаре в трехэтажке эвакуированы 13 человек. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

"Спасателям 20 декабря в 20.32 поступило сообщение о пожаре в деревне Углы Борисовского района. Прибывшие к месту вызова подразделения МЧС обнаружили плотное задымление в квартире на первом этаже трехэтажного многоквартирного жилого дома", - рассказали в пресс-службе.

Внутри на диване спасатели нашли хозяина квартиры. Они вынесли мужчину на свежий воздух и передали медикам. С предварительным диагнозом "отравление продуктами горения" он был доставлен в больницу. Работники МЧС с соседних и вышерасположенных квартир эвакуировали 13 человек (из них один ребенок). Никто не пострадал.

Пожар ликвидирован спасателями. Причина происшествия устанавливается. Одна из рассматриваемых версий - неосторожное обращение с огнем при курении. -0-