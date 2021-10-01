В Борисовском районе работник пилорамы пытался похитить доски на Br356

Фото УВД Минского облисполкома

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Борисовском районе работник пилорамы пытался похитить пиломатериалы. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома. "В оперативно-дежурную службу Борисовского РУВД поступило сообщение от 45-летнего сотрудника одного из местных деревообрабатывающих предприятий. Мужчина рассказал, что с территории пилорамы один из работников пытается похитить хвойные пиломатериалы. Прибывшие на место происшествия правоохранители установили причастность к хищению пиломатериалов 38-летнего жителя Борисова. Мужчина работает на пилораме разнорабочим и таким образом решил подзаработать", - рассказали в УВД. По его словам, схему кражи продумал заранее. Фигурант знал, что в вечерние часы руководство на работе отсутствует. На объект мужчина приехал ближе к вечеру на личном мотоблоке, после чего сложил доски и собрался уезжать. Но был застигнут с поличным. Сотрудники уголовного розыска выяснили, что подозреваемый хотел похитить древесину с целью дальнейшей перепродажи. Милиционеры изъяли около 130 штук обрезных досок разных размеров. Их стоимость оценили в Br356. Районным отделом следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.14, ч.2 ст.205 Уголовного кодекса. Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!