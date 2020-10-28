В Борисовском районе ранее судимый проник в чужой дом и украл вещи и деньги

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Борисовском районе ранее судимый проник в чужой дом и украл вещи, деньги и продукты питания. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.

"В оперативно-дежурную службу Борисовского РУВД с заявлением обратился 58-летний житель деревни Разрывка Борисовского района. Мужчина рассказал, что в дневное время, когда он был на работе, неизвестный проник в его дом и похитил бензопилу, денежные средства, продукты питания, утепленные калоши и несколько пар носков. Мужчина был озадачен случившимся и даже не мог предположить, кто бы решился проникнуть в деревенский дом средь бела дня", - рассказали в УВД.

При осмотре дома следов взлома на входной двери обнаружено не было. Как оказалось, злоумышленник проник в дом через окно, выставив стекло. Проанализировав собранную информацию, оперативники предположили, что к краже может быть причастен 62-летний житель деревни Чашникского района Витебской области, в прошлом неоднократно судимый за хищения. Мужчина недавно освободился из мест лишения свободы, к тому же его видели в округе.

Спустя всего пару часов после поступления сообщения о преступлении сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого по месту жительства в Витебской области. Дома у мужчины обнаружили и изъяли похищенное, за исключением денежных средств. Большую часть суммы фигурант уже успел потратить на спиртное.

Борисовский районный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.205 (кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище) УК. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.-0-