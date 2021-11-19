В Борисовском районе спасатели деблокировали женщину после ДТП

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. После ДТП в Борисовском районе спасатели деблокировали женщину, сообщили БЕЛТА в МЧС.
Сегодня в 10.57 спасателям поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии вблизи деревни Горелица Борисовского района. Прибывшим подразделениям МЧС стало известно, что произошло столкновение легковых автомобилей "Фольксваген" и "Тойота".
Помощь требовалась женщине, которая находилась на переднем пассажирском сиденье "Тойоты". Прибывшие медики ввели пострадавшей обезболивающее, поле чего спасатели помогли ей покинуть машину. Затем работники МЧС сопровождали водителя другой иномарки к скорой, так как мужчина начал терять сознание.
Женщина с травмами различной степени тяжести госпитализирована в учреждение здравоохранения.-0-