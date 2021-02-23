В Борисовском районе столкнулись две фуры - понадобилась помощь спасателей

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Борисовском районе столкнулись две фуры, одному из пострадавших понадобилась помощь спасателей, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МЧС.

В 15.57 борисовским спасателям поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на 432-м км трассы М1 вблизи деревни Дубовый Лог. Водитель одного из столкнувшихся транспортных средств оказался заблокированным в кабине.

"По прибытии на место ДТП мы увидели, что одно транспортное средство - седельный тягач - находится в кювете. Его водитель не нуждался в помощи, - рассказали спасатели. - Кабина второго грузовика была сильно деформирована. Заблокированной оказалась нога мужчины, который им управлял. Чтобы максимально аккуратно провести работы по деблокированию, пострадавшего нам приходилось держать практически навесу".

После выполнения всех работ спасатели передали мужчину медикам.-0-