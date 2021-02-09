9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Борисовском районе у дачницы украли забор, сообщили БЕЛТА в УВД Миноблисполкома.

"В правоохранительные органы обратилась 60-летняя жительница Борисовского района, сообщив, что с ее дачного участка в деревне Неманица похищено 50 м бетонного забора. Когда точно произошла кража, пока не установлено. Завершив осенью дачный сезон, пенсионерка уехала в город. Вернуться планировала лишь весной, но получилось приехать раньше. По прибытии женщина увидела, пропали 17 плит и 14 столбов бетонного забора", - рассказали в УВД.

Отработав район места происшествия и опросив жителей окрестных домов, правоохранители выяснили, что в последнее время возле дома потерпевшей не единожды был замечен неработающий 39-летний сосед, ранее неоднократно судимый. Во время проведенных оперативных мероприятий информация подтвердилась - именно он причастен к исчезновению имущества.

Как оказалось, сельчанин задумал немного подзаработать: в темное время суток разобрал забор и загрузил на личный транспорт. А на следующий день отвез найденному заранее покупателю, заработав на этом Br80.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.205 (кража) УК, санкция которой предусматривает до четырех лет лишения свободы.-0-