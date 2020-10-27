В Борисовском районе у женщины украли заборные столбы и сдали на металлолом

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Борисовском районе у дачницы из Минска украли столбы для забора и сдали на металлолом. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в УВД Минского облисполкома.

В оперативно-дежурную службу Борисовского РУВД обратилась 47-летняя жительница Минска. Женщина сообщила о том, что с территории ее дачного участка украли металлические конструкции для забора. Инцидент произошел в садовом товариществе вблизи деревни Пересады Борисовского района.

Опросив местных жителей, сотрудники милиции нашли свидетелей произошедшего, после чего обследовали дворовые территории и пункты приема металлолома. В воровстве подозреваются 24-летний и 25-летний неработающие жители Смолевичского района.

Установлено, что приятели целенаправленно приехали в Борисовский район в поисках металлолома для дальнейшей его сдачи на заготовительный пункт. Найти металл удалось достаточно быстро: на неогороженной дворовой территории заявительницы парни заметили металлические трубы, загрузили в микроавтобус и сразу же поехали на пункт приема металлолома. За украденное удалось выручить Br120, которые впоследствии фигуранты потратили на личные нужды.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ст.205 Уголовного кодекса. Один из них ранее уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичные деяния.-0-