16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Борисовском районе в ДТП пострадали четверо пассажиров. Такую информацию разместила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова в Telegram-канале, сообщает БЕЛТА.

"14 ноября около 12.00 в Борисовском районе водитель "Урала", поворачивая налево, столкнулся с автомобилем "Опель Зафира" под управлением минчанина. После этого "Опель" съехал в кювет и наехал на придорожное дерево", - рассказали в МВД.

В результате ДТП пострадали четверо пассажиров "Опеля". С травмами они были доставлены в медучреждение.-0-