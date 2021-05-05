В Борисовском районе вора задержали при попытке сбыть краденое

5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Борисовском районе с поличным задержан вор, пытавшийся сбыть краденое, сообщили БЕЛТА в УВД Миноблисполкома.

В середине апреля неизвестный через окно проник в дом в садовом товариществе "Голубы". "Оттуда вору удалось унести два газовых баллона, два регулятора давления газа со шлангами, инфракрасный обогреватель и иную утварь. Нанесенный ущерб составил свыше Br370", - рассказали в УВД.

Краденое правоохранители вскоре увидели на одном из сайтов по купле-продаже. Правда, действовать через местные интернет-порталы злоумышленник не рискнул: оставил объявление на крупском ресурсе. За товар просил всего-навсего Br80 - покупатели нашлись быстро.

В назначенное время на так называемую встречу с продавцом в агрогородок Лошница прибыли и сотрудники отделения уголовного розыска загородного отдела милиции Борисовского РУВД. Там же во время сделки подозреваемого с поличным задержали.

Районный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело. К слову, на счету 50-летнего борисовчанина это далеко не первое преступление: ранее он совершал кражи, грабежи и разбой.-0-