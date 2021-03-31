В Борисовском районе задержан вор-рецидивист

31 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. За совершение дачных краж в Борисовском районе задержан неоднократно судимый вор-рецидивист. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Минского облисполкома.

В Борисовское РУВД одно за другим стали поступать сообщения о кражах из дачных домов: за несколько дней неизвестные обворовали четыре дома в деревне Ратутичи, выбирая преимущественно дачные строения. Правоохранители установили, что во всех случаях почерк преступлений схож.

В доме 63-летней борисовчанки неизвестные похитили комбинезон для рыбалки, плащ-палатку, двухколесную тележку, рыболовные принадлежности и несколько личных вещей. Женщина оценила материальный ущерб в Br234. В доме неподалеку злоумышленник унес все, что представляло какую-либо ценность. Еще в одном доме той же деревни злоумышленник забрал металлолом.

Сыщики установили личность подозреваемого. Им оказался 41-летний уроженец Борисовского района, а ныне житель деревни Птичь Минского района. Ранее фигурант уже был неоднократно судим за кражи, угон транспортного средства и хулиганство. Чуть меньше месяца назад мужчина освободился из мест лишения свободы, вернулся в родные края и совершил несколько краж.

В день задержания мужчина намеревался вернуться в Минский район, но не успел. В ходе разбирательства установлено, что большую часть похищенных вещей он хранил в заброшенном доме недалеко от места совершения краж. Фигурант успел сдать металлолом в пункт приема, вырученные деньги потратил на алкоголь.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по ст.205 (кража) УК, санкция которой предусматривает до четырех лет лишения свободы.-0-