В Борисовском районе задержаны серийные похитители авто

12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Борисовском районе раскрыта серия краж авто. Похитители специализировались на "жигулях", сообщила БЕЛТА официальный представитель Борисовского РУВД Яна Коржавина.

Кражи машин происходили в ночное время с 23 ноября по 7 декабря. Двое борисовчан и житель Пуховичей задержаны.

Во всех случаях злоумышленники специализировались на поддержанных авто советско-российского производства, которые не были оборудованы сигнализацией и находились на неохраняемых стоянках. Одна из краж произошла в ночь на 24 ноября на улице Черняховского. Неизвестные угнали у пенсионера ВАЗ-2101. Аналогичные хищения с периодичностью в сутки-двое совершались по улицам Чапаева, Трусова и 50 лет БССР.

Изучая обстоятельства преступлений, оперативники убеждались, что действует одна и та же группа. Сыщики установили место, где хранились краденые машины, а затем вышли на след причастных к хищениям. Выяснилось, что каждую кражу они планировали заранее. Чтобы не оставлять улик, действовали исключительно в перчатках и в головных уборах.

Угнанные транспортные средства перекрашивали, снимали номера и разукомплектовывали. Некоторые авто и их детали хранились в гараже у одного из задержанных, на некоторых авто злоумышленники передвигались по городу и району сами.

По всем фактам хищений авто возбуждены уголовные дела. Один из мужчин ранее был судим за аналогичные преступления. Сейчас правоохранители проверяют подозреваемых на причастность к другим преступным посягательствам на транспортные средства.-0-