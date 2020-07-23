В Боровлянах легковушка сбила 5-летнего мальчика

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Боровлянах легковой автомобиль сбил пятилетнего мальчика, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Минского облисполкома.

Инцидент произошел 22 июля около 20.30. "Водитель 1974 года рождения на автомобиле Jeep Grand Cherokee на дворовой территории совершил наезд на ребенка 2015 года рождения. Мальчик выбежал на проезжую часть из-за припаркованных автомобилей", - рассказали в ГАИ.

В результате с закрытым переломом голени ребенок был доставлен в больницу. После оказания медпомощи мальчика отпустили домой. По факту ДТП проводится проверка.-0-