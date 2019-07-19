В Брагинской школе искусств директор и три педагога завышали зарплату

19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Работники Комитета государственного контроля Гомельской области выявили факты незаконного получения заработной платы директором и педагогами Брагинской детской школы искусств в деревнях Микуличи и Маложин, сообщили БЕЛТА в КГК.

В 2016-2019 годах три учителя и директор школы приписывали количество учеников, завышали свою учебную нагрузку, что позволило им незаконно получить более Br21,1 тыс. зарплаты.

В школе числились ученики, которые не посещали учебные занятия. Так, одна девочка в сентябре прошлого года поступила в лицей и переехала в другой город, однако согласно журналам посещала занятия до конца учебного года и даже получала оценки за успеваемость. Еще 6 учеников якобы посещали занятия по сольфеджио и музыкальной литературе с 16.55 до 19.20. И это притом, что последний школьный автобус в населенный пункт, где они проживали, отправлялся в 16.00.

Директор Брагинской детской школы искусств в 2017/2018 учебном году не отработала и половины своей учебной нагрузки (фактически она трудилась лишь 5 из 10 часов в неделю). В нынешнем учебном году она была на работе всего 3 из 10 часов в неделю. По оформленным фиктивным документам директор в итоге получила Br1,4 тыс.

Кроме того, в результате приписок объемов оказанных школой платных услуг по концертной деятельности руководителю учреждения в 2016-2019 годах необоснованно начислено более Br1 тыс. премиальных. Фактически концертная деятельность школой не осуществлялась, а денежные средства, зачисляемые как выручка от проведения концертов, директор забирала у педагогов, которые отдавали ей часть своих премий.

Всего по результатам проверки виновные возместили в бюджет Br23,7 тыс. (с учетом процентов).

Материалы проверки переданы в правоохранительные органы. В отношении директора школы искусств возбуждено уголовное дело за хищение путем злоупотребления служебными полномочиями.-0-