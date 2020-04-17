В Брагинском и Рогачевском районах привлекут к ответственности нарушителей самоизоляции

17 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Брагинском и Рогачевском районах выявили факты нарушения требований постановления Совета Министров №208 "О введении ограничительного мероприятия". Нарушителей самоизоляции привлекут к административной ответственности, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов.

В Брагинский РОВД 15 апреля позвонил медработник и сообщил, что 57-летний житель одной из деревень района нарушил условия самоизоляции. Накануне мужчина приехал из Москвы. В тот же день его по месту жительства посетил врач, вручил требование о соблюдении правил поведения в самоизоляции, рассказал о необходимых ограничениях, использовании маски, перчаток и дезинфицирующих средств. "Сельчанина хватило буквально на вечер и ночь. Рано утром он пошел в соседнюю деревню на рынок и в магазины. О каких-либо защитных мерах он не позаботился", - отметил официальный представитель УВД.

Когда к нарушителю приехали сотрудники милиции, он был уже в подпитии. Участковые нашли у него дома две пятилитровые пластиковые канистры, привезенные из России. В каждой была жидкость с запахом спирта. Правоохранители отправили ее на экспертизу. А на сельчанина составили административный протокол по ст.23.4 КоАП. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от 2 до 50 базовых величин (в настоящее время 1 БВ равна Br27) или административный арест. Материалы проверки переданы в суд.

Второй факт выявили сотрудники Рогачевского РОВД. 30-летний житель района тоже недавно вернулся из России. Его официально предупредили о необходимости самоизоляции. Мужчина побыл дома пять дней, а затем уехал в Бобруйск. С его слов, по рабочим делам. В отношении нарушителя также составлен административный протокол по ст.23.4 КоАП.

Виталий Пристромов уточнил, что в области проводятся проверки в отношении еще восьми нарушителей режима самоизоляции.-0-