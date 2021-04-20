В Брагинском районе экс-начальник отдела райисполкома приговорена к 5 годам колонии

20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Брагинского района поддержала в суде государственное обвинение по возбужденному ей же уголовному делу в отношении начальника отдела образования, спорта и туризма Брагинского райисполкома, которая обвинялась в превышении служебных полномочий и получении взятки, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры Гомельской области.

Установлено, что обвиняемая с августа 2018 года по май 2020-го неоднократно давала незаконные указания руководителям учреждений образования организовать сбор денег, которые они, а также подчиненные им работники получали в качестве премий из фонда заработной платы.

Всего экс-начальник отдела противоправно завладела не менее Br4,2 тыс. Кроме того, в августе 2019 года она приняла от директора одной из школ района Br1 тыс. за заключение с ним очередного контракта сроком на пять лет.

С учетом представленных гособвинителем доказательств суд Брагинского района вынес в отношении бывшего начальника обвинительный приговор. Она приговорена к пяти годам лишения свободы со штрафом в размере 500 БВ (1 БВ - Br29) и лишением права занимать должности, связанные с организационно-распорядительной деятельностью, сроком на пять лет. Кроме того, с фигурантки в пользу государства взысканы средства, полученные в качестве взятки.

На суде обвиняемая свою вину не признала. Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-