В Брагинском районе машина переехала лежащего на проезжей части пешехода

22 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В деревне Дублин Брагинского района машина переехала лежащего на проезжей части пешехода, он получил смертельные травмы, сообщили БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Примерно в 22.30 25-летний водитель "Фиата" ехал по улице деревни и совершил наезд на 41-летнего мужчину, который лежал на правой стороне проезжей части. Он получил травмы, несовместимые с жизнью. В ГАИ уточнили, что мужчина был без световозвращающих элементов и, по предварительной информации, находился в состоянии алкогольного опьянения.

Также за прошедшие сутки в Гомельской области в ДТП пострадал один человек. Оно произошло днем на дороге Р31 Бобруйск - Мозырь - граница Украины в Мозырском районе. 40-летняя водитель "Рено" на мосту не справилась с управлением и въехала в металлическое ограждение. С травмами водителя госпитализировали.-0-