В Брагинском районе минивэн сбил двух стоявших на обочине пешеходов

20 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Брагинском районе легковушка сбила двух пешеходов - пострадавшие в больнице, сообщили БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Вечером 19 января 31-летний водитель на "Опель Зафира" ехал по улице Центральной деревни Старые Юрковичи. По предварительной информации, на закруглении дороги из-за неправильно выбранной скорости он не справился с управлением и совершил наезд на стоявший на обочине УАЗ с открытой дверью. Возле авто были два пешехода 83 и 53 лет.

С травмами различной степени тяжести пострадавшие госпитализированы.

В ГАИ напоминают водителям не прибегать к резким маневрам на дороге. "Если вы увидели препятствие, обязательно начните снижать скорость вплоть до остановки авто, чтобы безопасно его объехать. Также важно помнить, что остановка и стоянка транспортных средств запрещается на закруглениях и поворотах дорог, а также в других местах, где обзорность ограничена", - уточнили в Госавтоинспекции.-0-