В Брагинском районе пожарный извещатель помог спастись семье

7 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Благодаря автономному пожарному извещателю удалось сохранить жизни четырех человек в Брагинском районе, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Гомельском областном управлении МЧС.

Сообщение о возгорании в жилом доме в деревне Селец поступило 7 декабря в 3.19. В это время в доме находились жена со своей матерью и двое взрослых сыновей хозяина постройки. Глава семейства отсутствовал. Звук сработавшего пожарного извещателя разбудил одного из сыновей, который поспешил поднять остальных членов семьи.

К моменту прибытия спасателей дом горел открытым пламенем. При пожаре уничтожена кровля, потолочные перекрытия, повреждено имущество в доме.

С предварительным диагнозом "отравление продуктами горения" четырех домочадцев госпитализировали.

Как стало известно, два извещателя хозяин дома приобрел за собственные средства и установил в августе 2017 года.

Причина пожара устанавливается, рассматриваемая версия - нарушение правил монтажа и установки электросетей.-0-