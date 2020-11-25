В Брагинском районе при пожаре погиб молодой человек, его друг в больнице

25 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. При пожаре частного дома в Брагинском районе погиб молодой мужчина, сообщили корреспонденту БЕЛТА в областном управлении МЧС.

О пожаре частного дома в деревне Березки сосед сообщил в службу спасения сегодня примерно в 04.30. К прибытию работников МЧС дом открыто горел.

Спасатели ликвидировали возгорание. Под обрушившимися строительными конструкциями в комнате на полу спасатели обнаружили обгоревшее тело хозяина дома. Молодой человек 1998 года рождения жил один, нигде не работал.

Как уточнили в областном управлении, гостивший у хозяина друг 1999 года рождения самостоятельно покинул горящий дом. После осмотра медработниками он госпитализирован с диагнозом "термические ожоги".

Огнем уничтожены кровля и потолочное перекрытие, повреждены стены и имущество.

Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия - неосторожное обращение с огнем при курении.

Все обстоятельства произошедшего установят сотрудники Брагинского РОСК.-0-