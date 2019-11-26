В Брагинском районе учителя приговорили к 2 годам лишения свободы за мошенничество

26 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Суд Брагинского района рассмотрел уголовное дело в отношении учителя детской школы искусств, обвиняемого в мошенничестве, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Верховного суда.

С сентября 2016 года по апрель 2019-го педагог по распоряжению директора должен был проводить индивидуальные и групповые занятия с детьми. Фактически уроков не было. При этом учитель убеждал руководителя, что выполнил все согласно расписанию.

"Обладая не соответствующей действительности информацией о проведенных занятиях и педагогической нагрузке, директор вносила в табели учета использования рабочего времени неверные сведения. Это стало основанием для начисления педагогу заработной платы. Всего обвиняемому необоснованно было начислено и выплачено более Br12,6 тыс.", - рассказали в суде.

Приговором суда мужчина признан виновным в мошенничестве, совершенном в крупном размере. На основании ч.3 ст.209 УК он приговорен к двум годам лишения свободы со штрафом в размере 30 БВ (Br765).

В соответствии с ч.2 и ч.4 ст.77 УК применена отсрочка исполнения основного наказания на два года.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован. До вступления приговора в силу мера пресечения в виде личного поручительства оставлена без изменений.-0-