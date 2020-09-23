В Брагинском районе уничтожили более 2,5 т конопли

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Новости темы " Борьба с незаконным оборотом наркотиков"
23 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Брагинском районе уничтожили более 2,5 т дикорастущей конопли, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома.
Сотрудники Брагинского РОВД совместно с представителями пограничной службы 22 сентября во время рейда обнаружили поле с дикорастущей коноплей. Его площадь равнялась 1,8 га.
Чтобы скосить и уничтожить растения, понадобилась техника сельхозпредприятия района. Всего ликвидировали более 2,5 т дикорастущей конопли.-0-