В Брагинском районе водитель отвлекся на собаку и врезался в фонарь

21 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Брагинском районе в аварии пострадал водитель, отвлекшийся на питомца, сообщила корреспонденту БЕЛТА инспектор отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Гомельского облисполкома Наталья Хололеенко.

Утром 20 марта водитель 1969 года рождения на "Фольксвагене-Транспортер" ехал по улице Челидзе городского поселка Брагин. "Мужчина отвлекся на перевозимую в автомобиле собаку, не справился с управлением и столкнулся с осветительной опорой", - уточнила инспектор.

В результате ДТП водитель с травмами был доставлен в райбольницу.

"Настоятельно рекомендуем автомобилистам быть максимально внимательными и осторожными на дороге, не отвлекаться за рулем на посторонние предметы, а также пассажиров. Будьте более осмотрительными и внимательными", - порекомендовали в ГАИ.-0-