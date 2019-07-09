В Брагинском районе водитель передвижной мельницы похитил 1,7 т муки

9 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Водитель передвижной мельницы похитил в сельхозпредприятии Брагинского района 1,7 т муки, сообщил БЕЛТА официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов.
В деревне Заречье Брагинского района 8 июля правоохранители остановили специальный грузовой автомобиль, оборудованный мельницей. После проверки документов осмотрели машину. В емкости для помола зерна милиционеры обнаружили немалое количество свежемолотой муки.
Как выяснилось, водитель по договору найма трудился у индивидуального предпринимателя из Могилевской области, который заключил с ОАО "Пераможник" Брагинского района договор на оказание услуг по помолу зерна на передвижном комбикормовом заводе. Водитель произвел помол на зерноскладе молочно-товарной фермы, однако муку выгрузил не полностью.
Вес похищенного - 1,7 т стоимостью Br459. По данному факту проводится проверка.-0-
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