В Брагинском районе водитель передвижной мельницы похитил 1,7 т муки

9 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Водитель передвижной мельницы похитил в сельхозпредприятии Брагинского района 1,7 т муки, сообщил БЕЛТА официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов.

В деревне Заречье Брагинского района 8 июля правоохранители остановили специальный грузовой автомобиль, оборудованный мельницей. После проверки документов осмотрели машину. В емкости для помола зерна милиционеры обнаружили немалое количество свежемолотой муки.

Как выяснилось, водитель по договору найма трудился у индивидуального предпринимателя из Могилевской области, который заключил с ОАО "Пераможник" Брагинского района договор на оказание услуг по помолу зерна на передвижном комбикормовом заводе. Водитель произвел помол на зерноскладе молочно-товарной фермы, однако муку выгрузил не полностью.

Вес похищенного - 1,7 т стоимостью Br459. По данному факту проводится проверка.-0-