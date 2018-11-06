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В Брагинском районе водитель предъявил инспектору ГАИ украденные из угнанной машины права

Происшествия 06.11.2018 | 19:55
УВД Гомельского облисполкома
УВД Гомельского облисполкома

6 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Остановленный сотрудниками ГАИ для проверки документов в Брагинском районе мужчина подозревается в угоне двух машин и краже водительского удостоверения. Об этом сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Юрий Пилькевич.

Инспекторы ГАИ Брагинского РОВД в одной из деревень района остановили для проверки документов "Опель". "При осмотре у сотрудника милиции появились сомнения в их принадлежности водителю. В связи с этим ему предложили проследовать в Брагинский РОВД, где было установлено, что мужчина не является владельцем ни документов, ни транспортного средства", - рассказали в УВД.

Автомобиль, на котором ехал 34-летний житель Добрушского района, был похищен в октябре в Калинковичах. А предъявленное им водительское удостоверение украдено из авто в Гомеле в конце августа.

Фото УВД Гомельского облисполкома
Фото УВД Гомельского облисполкома

Дальнейшим разбирательством занялись оперативники уголовного розыска Калинковичского РОВД, которые отработали и версию о причастности мужчины к угону авто в Гомеле. Выяснилось, что в этом ему мог содействовать знакомый 25-летний житель Петрикова. Сотрудники Петриковского РОВД задержали второго фигуранта дела, который указал, где спрятан похищенный автомобиль. Машина была в лесу недалеко от райцентра.

По фактам угонов и кражи документов УСК Беларуси по Гомельской области возбуждены уголовные дела по статье 205 Уголовного кодекса. Подозреваемые задержаны.-0-

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Теги
Брагин, ГАИ, Гомельская область, кража, МВД
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