В Брагинском районе водитель предъявил инспектору ГАИ украденные из угнанной машины права

6 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Остановленный сотрудниками ГАИ для проверки документов в Брагинском районе мужчина подозревается в угоне двух машин и краже водительского удостоверения. Об этом сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Юрий Пилькевич.

Инспекторы ГАИ Брагинского РОВД в одной из деревень района остановили для проверки документов "Опель". "При осмотре у сотрудника милиции появились сомнения в их принадлежности водителю. В связи с этим ему предложили проследовать в Брагинский РОВД, где было установлено, что мужчина не является владельцем ни документов, ни транспортного средства", - рассказали в УВД.

Автомобиль, на котором ехал 34-летний житель Добрушского района, был похищен в октябре в Калинковичах. А предъявленное им водительское удостоверение украдено из авто в Гомеле в конце августа.

Фото УВД Гомельского облисполкома

Дальнейшим разбирательством занялись оперативники уголовного розыска Калинковичского РОВД, которые отработали и версию о причастности мужчины к угону авто в Гомеле. Выяснилось, что в этом ему мог содействовать знакомый 25-летний житель Петрикова. Сотрудники Петриковского РОВД задержали второго фигуранта дела, который указал, где спрятан похищенный автомобиль. Машина была в лесу недалеко от райцентра.

По фактам угонов и кражи документов УСК Беларуси по Гомельской области возбуждены уголовные дела по статье 205 Уголовного кодекса. Подозреваемые задержаны.-0-