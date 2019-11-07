7 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Браславе опрокинулась легковушка с пятью людьми - за рулем был пьяный бесправник, сообщает БЕЛТА со ссылкой на информацию УГАИ УВД Витебского облисполкома.

Авария произошла 6 ноября около полуночи. Водитель Citroen не справился с управлением, автомобиль опрокинулся.

На момент аварии в машине было 5 человек. Все они - жители Полоцка, работающие на строительстве одного из объектов в Браславском районе. В результате ДТП никто не пострадал. Медосвидетельствование водителя показало 1,8 промилле алкоголя.

Сотрудники ГАИ составили в отношении водителя 4 административных протокола. Еще 2 протокола составлено на одного из пассажиров - владельца авто.

По факту ДТП проводится проверка.-0-