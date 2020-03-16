В Браславе парень угнал пикап и попал в два ДТП

16 марта, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Браславе следователи выясняют обстоятельства угона автомобиля, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по региону Оксана Лазько.

Ночью 14 марта сотрудники ГАИ остановили поврежденное авто в райцентре. Во время проверки документов водителя выяснилось, что он пьян и не имеет права управлять машиной.

Предварительно установлено, что 25-летний мужчина взял ключи от автомобиля Ford Ranger, принадлежащего частному предприятию, на котором он работает, и поехал по городу. Парень попал в два ДТП, врезавшись в прицеп трактора и забор. Машина повреждена, водитель не пострадал.

За угон в отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.214 УК. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.-0-