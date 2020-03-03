В Браславе суд начнет рассмотрение дела в отношении сына, убившего отца

3 марта, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В суде Браславского района сегодня начнется рассмотрение уголовного дела в отношении сына, который пять лет назад убил отца, сообщили БЕЛТА в пресс-службе областного суда.

В апреле 2015 года в милицию Браслава с заявлением о пропаже 50-летнего супруга обратилась жена. По факту исчезновения было возбуждено уголовное дело, так как на найденном у обочины дороги вблизи дома велосипеде эксперты обнаружили кровь пропавшего. Следователи рассматривали несколько версий исчезновения мужчины, в том числе ДТП.

Расследование дела продолжалось на протяжении всех последующих лет. В августе 2019 года пролить свет помог местный 36-летний житель. Мужчина рассказал правоохранителям, где находится захоронение трупа и кто совершил преступление. Полученная информация подтвердилась.

По данным следствия, убийство в деревне Ждегели совершил сын. 32-летний мужчина в апреле 2015 года нанес отцу молотком и другими предметами травмы, от которых тот скончался на месте происшествия. После этого злоумышленник пришел к своему родственнику, рассказал о произошедшем и попросил помочь закопать тело. По уголовному делу в качестве подозреваемых проходили сын потерпевшего и житель Браславского района. Причастность последнего к совершению убийства не подтвердилась. Уголовное преследование по факту укрывательства преступления в его отношении было прекращено за истечением сроков давности.

Следствие квалифицировало действия сына по ч.1 ст.139 УК (убийство).-0-