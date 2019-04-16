В Браславе во время торможения маршрутки пассажирка сломала ногу

16 апреля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Браславе 64-летняя пассажирка маршрутки сломала ногу и получила ушибы после резкого торможения микроавтобуса, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отделения агитации и пропаганды УГАИ УВД Витебского облисполкома Александр Казючиц.
Инцидент произошел сегодня утром. Водитель маршрутки при повороте направо резко притормозил, чтобы пропустить пешеходов на нерегулируемом переходе. В этот момент пенсионерка и упала. По словам пострадавшей, она заранее встала со своего места, чтобы на следующей остановке выйти. В салоне маршрутки находились еще девять пассажиров, они не пострадали.
ГАИ обращает внимание пассажиров, что выходить из транспортного средства нужно после его полной остановки.-0-
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