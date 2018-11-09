9 ноября, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Браславе водитель легковушки сбил велосипедиста, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Витебского облисполкома Александр Казючиц.
ДТП произошло сегодня вечером по улице Садовой. Водитель "Рено Лагуна" 1957 года рождения на участке подъема дороги столкнулся с ехавшим попутно велосипедистом. По его словам, мужчину он видел, однако при объезде тот вильнул в сторону, зацепив рулем стойку зеркала машины. При падении велосипедист получил травму головы. В настоящее время он находится в реанимации.
В нарушение правил дорожного движения пострадавший при наличии тротуара ехал по проезжей части, констатировал Александр Казючиц.
В Госавтоинспекции обратили внимание на сложные погодные условия, густой туман и призвали соблюдать всех участников дорожного движения повышенную внимательность и осторожность на дорогах.-0-
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