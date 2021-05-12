В Браславском районе 25 иностранцев пытались незаконно попасть в Литву

12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полоцкие пограничники в Браславском районе 11 мая выявили 25 иностранцев на 4 авто, планировавших незаконно попасть в Литву. Об этом БЕЛТА сообщили в Госпогранкомитете.

С собой у 21 выходца из Ирака и четверых граждан Туркменистана были навигаторы, мобильные телефоны, продукты и сменная одежда. Мотивом стал поиск лучшей жизни в Евросоюзе.

В отношении нарушителей начат административный процесс за попытку незаконного пересечения границы и нарушения пограничного режима. Их ожидают крупные штрафы и депортация с запретом въезда в Беларусь на 5 лет.-0-