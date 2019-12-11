11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Браславском районе горело сенохранилище, работниками МЧС спасено 16 т сена. Об этом БЕЛТА сообщили в Витебском областном управлении МЧС.

Сообщение о пожаре в сенохранилище в деревне Войнюны поступило в службу спасения 10 декабря в 20.17. По прибытии к месту вызова подразделений МЧС наблюдалось открытое горение кровли сенохранилища и рулонов с сеном, находящихся внутри.

"На момент возникновения пожара в здании находилось 40 т сена в рулонах. Работниками МЧС совместно с сотрудниками предприятия спасено 16 т сена. Огнем уничтожена кровля сенохранилища и 24 т сена", - рассказали в МЧС.

В результате пожара никто не пострадал. По данному факту проводится проверка, причина пожара и лица, виновные в его возникновении, устанавливаются. Сенохранилище принадлежит ОАО "Агровидзы".-0-