В Браславском районе из-за выбежавшей собаки столкнулись УАЗ и гужевая повозка

14 января, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Браславском районе в ДТП с участием УАЗа и повозки пострадал 61-летний возчик, сообщили БЕЛТА в отделении агитации и пропаганды УГАИ УВД Витебского облисполкома.

ДТП произошло сегодня около 11.00 возле деревни Вайнюнцы. Житель Браслава ехал на автомобиле УАЗ в сторону Постав, когда внезапно на дорогу выбежала собака. В этот момент водитель начал экстренно тормозить, машину занесло на полосу встречного движения, где она столкнулась с гужевой повозкой и опрокинулась. В результате происшествия 61-летний возчик получил травмы, его госпитализировали.

Фото УГАИ УВД Витебского облисполкома

По факту аварии проводится проверка.-0-