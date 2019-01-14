В Браславском районе из-за выбежавшей собаки столкнулись УАЗ и гужевая повозка

14 января, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Браславском районе в ДТП с участием УАЗа и повозки пострадал 61-летний возчик, сообщили БЕЛТА в отделении агитации и пропаганды УГАИ УВД Витебского облисполкома.
ДТП произошло сегодня около 11.00 возле деревни Вайнюнцы. Житель Браслава ехал на автомобиле УАЗ в сторону Постав, когда внезапно на дорогу выбежала собака. В этот момент водитель начал экстренно тормозить, машину занесло на полосу встречного движения, где она столкнулась с гужевой повозкой и опрокинулась. В результате происшествия 61-летний возчик получил травмы, его госпитализировали.
По факту аварии проводится проверка.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4708 BYN
|2.468 BYN
|2.475 BYN
|USD
|2.1542 BYN
|2.154 BYN
|2.159 BYN
|RUB
|3.2064 BYN
|3.198 BYN
|3.21 BYN