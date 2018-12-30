В Браславском районе легковушка насмерть сбила пешехода

30 декабря, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Смертельный наезд на пешехода произошел в городском поселке Видзы Браславского района, сообщили БЕЛТА в отделении агитации и пропаганды ГАИ УВД Витебского облисполкома.

Трагедия произошла 29 декабря в 19.55. Водитель 1955 года рождения на автомобиле "Фольксваген Пассат", двигаясь по ул. Ленина, наехал на идущую в попутном направлении по проезжей части дороги 50-летнюю женщину. В результате ДТП пешеход получила серьезные травмы и позднее скончалась в реанимации Браславской центральной районной больницы.

По факту ДТП проводится проверка.

Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой быть внимательными и предельно осторожными, пешеходов беречь себя, использовать световозвращающие элементы в темное время суток и двигаться навстречу движению транспортных средств.-0-