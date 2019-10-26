В Браславском районе легковушка столкнулась с мотоблоком

Фото из аккаунта ГАИ Витебска во "ВКонтакте"

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Браславском районе автомобиль Dodge столкнулся с мотоблоком, водитель последнего умер в больнице, сообщает БЕЛТА со ссылкой на информацию, размещенную в официальном аккаунте ГАИ Витебска во "ВКонтакте".

Инцидент произошел 25 октября около 14.00. Двигаясь по автодороге Р3 Логойск-Зембин-Глубокое-граница Латвии, 33-летний водитель автомобиля Dodge врезался в движущийся в попутном направлении мотоблок под управлением 28-летнего жителя Браславского района, рассказали в ГАИ.

Водитель мотоблока получил травмы и был госпитализирован в Браславскую центральную районную больницу, где позже скончался от полученных телесных повреждений. По факту ДТП проводится проверка.-0-

Фото из аккаунта ГАИ Витебска во "ВКонтакте"