В Браславском районе на пастбище погиб пастух

21 июня, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Браславском районе возле деревни Герчаны погиб пастух, сообщили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома.

Утром 19 июня в Браславский РОВД от медиков поступила информация, что на пастбище с множественными травмами обнаружен труп 48-летнего животновода. Травмы погибшему ударами копыт причинили коровы.

Правоохранителям напарник погибшего рассказал, что заметил, как мужчина упал на землю и по нему прошлись животные. После этого сельчанин встал, сделал несколько шагов и потерял сознание. Спасти его не удалось.-0-